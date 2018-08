DLV-Asse träumen vom Sommermärchen in Berlin

Harting-Abschied ein emotionaler Höhepunkt

Im Mittelpunkt steht allerdings ausgerechnet ein Athlet, der wohl kaum in den Kampf um Edelmetall eingreifen kann. Diskus-Ass Robert Harting tritt neun Jahre nach seinem legendären ersten WM-Sieg in Berlin in seinem "Wohnzimmer" zum letzten Mal bei einer Meisterschaft an. Der Körper ist lädiert, der Olympiasieger von London 2012 froh, den harten Weg zur EM überhaupt geschafft zu haben. Ein emotionaler Höhepunkt wird sein Abschied allemal. Und vielleicht wächst der Berliner ja auch noch einmal über sich hinaus, wie es ihm im Wettkampf schon oft gelungen ist. "Da es das Finale ist, wird mich die Emotionalität im Stadion eher pushen als drücken", sagte der 33-Jährige: "Es ist ein Ort, an dem ich immer extreme Emotionen gespürt habe. Insofern ist die Magie schon drin." 66,50 m peilt Deutschlands aktuell bekanntester Leichtathlet an, der seinen letzten Wettkampf am 2. September beim ISTAF absolviert: "Meine persönlichen Ansprüche werden auch in der letzten Sekunde des Sportlerlebens nicht weichen." Größere Chancen besitzt dennoch sein Bruder und Rio-Olympiasieger Christoph, der in dieser Saison konstant weit wirft.

Siegerehrungen und Wettkämpfe mitten in der Stadt

Medaillenprognosen vermeidet der DLV auch diesmal wieder. "Das würde den Athleten nicht helfen. Wir sind dazu da, Druck wegzunehmen", erläuterte Gonschinska: "Ich kenne aber keinen Athleten, der nicht gerne auf dem Breitscheidplatz feiern würde." Dort, im Herzen der City-West, werden täglich bis zu 100.000 Besucher erwartet, die auf der "Europäischen Meile" 38 Siegerehrungen mitverfolgen können. Auch eine Arena mit 3.000 Sitzplätzen gibt es an der Gedächtniskirche: Die Kugelstoß-Qualifikation der Männer sowie die Marathon- und Geher-Wettbewerbe finden am Breitscheidplatz statt. Das schlimme Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten im Dezember 2016 hatte die Veranstalter zunächst von der Idee abgebracht. Doch die Stadt regte an, beim Plan zu bleiben. "Die Menschen sollen dort Appetit bekommen und ins Stadion kommen", sagte DLV-Präsident Jürgen Kessing. Zweiteilen muss sich diesmal Berlino. Das Maskottchen, das bei der WM 2009 die Herzen im Sturm eroberte, ist auch jetzt wieder - mit leicht veränderter Optik - dabei.

30 Athleten unter neutraler Flagge

Insgesamt werden rund 1.600 Sportler bei der Leichtathletik-EM an den Start gehen, die erstmals unter dem Dach der European Championships ausgetragen wird. Darunter sind 30 Athleten, die unter neutraler Flagge starten. Sie haben vom Weltverband IAAF eine Ausnahmestartgenehmigung erhalten, weil sie nachweisen können, nicht Teil des russischen Dopingsystems zu sein beziehungsweise gewesen zu sein. Der russische Verband ist weiterhin suspendiert.

"Europa erwartet eine EM der Superlative"

"Wir fiebern mit Glasgow mit", sagte Gonschinska, dennoch liegt der Fokus der deutschen Leichtathleten in Berlin naturgemäß auf dem Aspekt der Heim-EM. "Das Kribbeln ist groß, die Vorfreude gigantisch. Ich glaube, da kann ich für alle Athleten sprechen", sagte Gina Lückenkemper: "Für mich ist das Olympiastadion eins der schönsten Stadien weltweit." Deutschlands aktuell beste Sprinterin peilt auf der legendären blauen Bahn, auf der Usain Bolt 2009 seine Fabel-Weltrekorde über 100 und 200 m aufstellte, selbstbewusst zwei Medaillen an. Auch diesmal ist ein erster Rekord bereits gebrochen: Mehr als 270.000 Tickets wurden bislang verkauft, so viele wie noch nie bei einer EM. "Wir benötigen 330.000 verkaufte Tickets für eine schwarze Null", sagte OK-Geschäftsführer Frank Kowalski, der betonte: "Europa erwartet eine EM der Superlative von uns."

Raus aus dem Fußball-Schatten

Der DLV hofft vor allem, mit einem "Leichtathletik-Sommermärchen" mehr aus dem langen Schatten des Fußballs treten zu können. "Ich habe scherzhaft mit ernst gemeintem Hintergrund gesagt: Nachdem unsere Fußballnationalelf in Russland sang- und klanglos ausgeschieden ist, muss derjenige, der erfolgreiche Sportler sehen will, nach Berlin kommen", sagte Kessing. "Wir müssen bei unserer EM die Chance nutzen, unsere Sportart zu präsentieren", meinte Gonschinska. Für EM-Debütantin Kwayie hat das Sommermärchen unterdessen allein mit ihrer Teilnahme schon längst begonnen: "Das ist wie ein wahr gewordener Traum."