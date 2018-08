02:41 min | 07.08.2018 | Das Erste 100 m: Der Silber-Lauf von Gina Lückenkemper Gina Lückenkemper hat sich in Berlin ihren Traum von einer EM-Medaille über 100 m erfüllt. Sie jagte in 10,98 Sekunden zu Silber hinter Dina Asher-Smith und ließ Dafne Schippers hauchdünn hinter sich.

Leichtathletik

Lückenkemper mit starkem Lauf zu Silber

Die deutsche Sprinterin Gina Lückenkemper hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin die Silbermedaille über 100 m gewonnen. Sie blieb erneut unter elf Sekunden.

Dina Asher-Smith aus Großbritannien gewann den EM-Titel in 10,85 Sekunden, mit 10,98 bestätigte Lückenkemper aber ihren starken Auftritt aus dem Halbfinale und holte Silber. Dafne Schippers landete in 10,99 Sekunden ganz knapp dahinter und verpasste damit ihren dritten Titel nach 2014 und 2016. Die Medaillenanwärterin Mujinga Kambundji aus der Schweiz kam in 11,05 Sekunden nur auf Platz vier.

"Es ist ein unfassbar emotionaler Moment für mich, es ist einfach nur herrlich", sagte Lückenkemper im ZDF. Sie beklagte aber kurz die Bedingungen. "Die Blöcke sind echt eine Katastrophe. Das sind Blöcke von Kreismeisterschaften. Da war noch Potenzial", sagte sie. "Aber das ist mir jetzt sowas von scheißegal, ich hab Silber, und das kann mir keiner mehr nehmen."

Ergebnisse Leichtathletik, 100 m, Frauen, Finale Gold GBR Dina Asher-Smith Silber GER Gina Lückenkemper Bronze NED Dafne Schippers 4. SUI Mujinga Kambundji 5. NED Jamile Samuel Alle Platzierungen

Auch im Halbfinale unter elf Sekunden

Schon im Halbfinale zeigte Lückenkemper, dass mit ihr zu rechnen sein würde. In ebenfalls 10,98 Sekunden wurde sie in ihrem Halbfinale Zweite hinter Asher-Smith, was auch die zweitschnellste Zeit in den drei Halbfinalläufen insgesamt bedeutete.

01:27 min | 07.08.2018 | Das Erste Lückenkemper unter 11 Sekunden ins 100-m-Finale Gina Lückenkemper zeigte sich im Sprint-Halbfinale von Berlin in Klasse-Form. Tatjana Pinto und Lisa-Marie Kwayie enttäuschten nicht, schieden aber aus. Die Halbfinals in der Zusammenfassung!

Damit blieb sie sowohl im Halbfinale als auch im Finale nur drei Hundertstelsekunden über ihrer persönlichen Bestzeit, die sie bei der WM 2017 in London mit 10,95 Sekunden aufgestellt hatte. "Es war einfach ein geiles Rennen. Ich bin saugeil drauf. Es ist einfach mega, dass ich das auf die Bahn bringen kann", sagte Lückenkemper nach dem Halbfinale.

Ergebnisse Leichtathletik, 100 m, Frauen, 1. Halbfinale 1. Q GBR Dina Asher-Smith 2. Q GER Gina Lückenkemper 3. FRA Orphée Neola 4. BLR Kryszina Zimanouskaja 5. SUI Ajla Del Ponte Alle Platzierungen Leichtathletik, 100 m, Frauen, 2. Halbfinale 1. Q SUI Mujinga Kambundji 2. Q FRA Orlann Ombissa-D'Zangue 3. GER Tatjana Pinto 4. GBR Daryll Neita 5. POL Ewa Swoboda Alle Platzierungen Leichtathletik, 100 m, Frauen, 3. Halbfinale 1. Q NED Dafne Schippers 2. Q NED Jamile Samuel 3. q GBR Imani Lansiquot 4. q FRA Carolle Zahi 5. GER Lisa-Marie Kwayie Alle Platzierungen

Die beiden anderen deutschen Starterinnen Tatjana Pinto und Lisa-Marie Kwayie schieden dagegen in den Halbfinals aus.

Druck vor der EM von der Konkurrenz

In dieser Saison hatte es für Lückenkemper zuvor im Jahr 2018 nur zu 11,07 Sekunden gereicht, der vor der EM sechstschnellsten Zeit in Europa. Asher-Smith (10,92 Sekunden) und Kambundji (10,95 Sekunden) waren mit starken Zeiten vorgeprescht und hatten Druck erzeugt.

Zharnel Hughes siegt bei den Männern

Jimmy Vicaut aus Frankreich, der die schnellste Zeit im Halbfinale gelaufen war, musste vor dem Finale der Männer über 100 m verletzungsbedingt absagen. Damit war die Bahn frei für Zharnel Hughes aus Großbritannien - und der erfüllte in 9,95 Sekunden die Erwartungen. Die Goldmedaille gewann er vor seinem Landsmann Reece Prescod in 9,96 Sekunden und Jak Ali Harvey aus der Türkei in 10,01 Sekunden.

Die deutschen Sprinter Lucas Jakubczyk und Julian Reus waren im Halbfinale gescheitert, Kevin Kranz schon im Vorlauf.