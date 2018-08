05:01 min | 02.08.2018 | Das Erste Bahnrad: Deutscher Frauen-Vierer überzeugt Starker Auftritt der deutschen Bahnrad-Frauen in der Mannschaftsverfolgung. Das Team belegte in der Qualifikation Rang drei und kämpft nun im Finale um Edelmetall.

Radsport Bahn

Verfolgung: Bahnradfrauen im Rennen im Gold

In der Mannschaftsverfolgung über 4000m haben die deutschen Bahnradfahrerinnen in der Qualifikation Platz drei hinter Großbritannien belegt. Die deutschen Herren enttäuschten indes.

Die Bahnrad-Wettkämpfe bei den Europameisterschaften in Glasgow begannen mit der Qualifikation der Vierer-Mannschaftsverfolgung. Im Chris-Hoy-Velodrom waren die deutschen Frauen mit Lisa Brennauer, Charlotte Becker, Gudrun Stock und Mieke Kröger am Start und dürfen vor dem Finale auf eine Medaille hoffen, bei den Männern kämpfte das deutschen Quartett Theo Reinhardt, Leon Rohde, Nils Schomber und Domenic Weinstein um einen Finalplatz - und blieb hinter den Erwartungen zurück.

Deutschland trifft auf Italien

Die deutschen Frauen legten mit einer klaren Ansage an die Konkurrenz los: Als siebtes Team gestartet, schaffte das Quartett mit 4:25,187 Minuten die klare Bestzeit. Die Marke hatte Bestand, bis das favorisierte Team Großbritannien an den Start ging. Katie Archibald, Laura Kenny, Elinor Barker und Eleanor Dickinson brauchten für die 16 Runden im Stadion-Oval nur 4:19,330 Minuten und übernahmen damit deutlich die Führung. Zwischen die Britinnen und die deutsche Mannschaft schoben sich noch die Italienerinnen - 2,5 Sekunden hinter dem EM-Gastgeber und 3,5 Sekunden vor dem deutschen Team. Damit trifft Deutschland beim Kampf um die Medaillen (Freitag, ab 19.45 Uhr im Livestream) im direkten Duell auf Italien. Großbritannien bekommt es mit dem Vorlauf-Vierten Frankreich zu tun. "Es hat noch nicht alles ganz so geklappt, wie wir uns das ausgerechnet hatten. Von der Zeit her war alles super, wir sind super drauf", sagte Brennauer: "Wir wollen auf jeden Fall morgen nochmal eine Schippe drauflegen und Gas geben."

Die Herren enttäuschen

Die Herren indes enttäuschten. Weinstein, Schomber, Reinhardt und Rohde brauchten 3:59,627 Minuten. Damit landeten sie nur Platz sechs Eine herbe Enttäuschung - damit ist im Idealfall nur noch die Bronzemedaille möglich. "Wir mussten erstmal unter die ersten Acht fahren, das war wichtig. Wenn alles optimal läuft, fahren wir morgen noch schneller", sagte Weinstein.

Ganz vorne platzierte sich Italien (In 3:56,559 Minuten) vor der Schweiz. Gastgeber Großbritannien blieb ebenfalls blass und landete lediglich auf Rang vier.