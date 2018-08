02:20 min | 07.08.2018 | Das Erste Köhler versöhnt sich selbst über 1500 m Mehr als ein Trostpflaster für Sarah Köhler: Nach Platz vier über 800 m schwamm die Hessin über 1500 m auf Platz zwei und holte sich Silber. Celine Rieder spielte im Finale keine Rolle.

Schwimmen

Köhler holt Silber über 1500 m

Sarah Köhler hat bei der Schwimm-EM über 1500 m Freistil Silber gewonnen. Simona Quadarella aus Italien blieb eine Klasse für sich.

Mit ihrer Zeit von 15:57,85 Minuten holte Köhler die Silbermedaille und verbesserte ihren eigenen deutschen Rekord. Simona Quadarella aus Italien deklassierte derweil das Teilnehmerfeld und gewann in 15:51,61 Minuten Gold, Ajna Kesely aus Ungarn holte in 16:03,22 Minuten Bronze. Celine Rieder wurde in 16:26,83 Minuten Achte.

"Nachdem die 800 Meter nicht so gut liefen bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden, dass ich Bestzeit geschwommen bin", sagte Köhler im ZDF. "Es hätte nichts gebracht, in Selbstmitleid zu zerfließen."

Ergebnisse Schwimmen, 1500 m Freistil, Frauen, Finale Gold ITA Simona Quadarella Silber GER Sarah Köhler Bronze HUN Ajna Kesely 4. SLO Tjasa Oder 5. LIE Julia Hassler 8. GER Celine Rieder Alle Platzierungen

Enttäuschung über 800 m weggesteckt

Köhler hatte sich am Montag souverän in 16:06,72 Minuten als Vorlaufzweite für das Finale qualifiziert. Das half ihr offenbar weiter, denn zuvor hatte die 24-Jährige im Rennen über 800 m überraschend Edelmetall verpasst und damit eine Enttäuschung erlebt.

Sie habe sich in der Qualifikation über 1500 m schon "deutlich besser" gefühlt als bei ihrem vierten Platz über 800 m, sagte Köhler. Im Training habe sie vor allem am Rhythmus und an den Wenden gearbeitet. "Außerdem habe ich mit meiner Sportpsychologin und meinem Trainer telefoniert."

Heidtmann gehen die Kräfte aus

Jacob Heidtmann schaffte es im Finale über 200 Meter Freistil nur auf Platz acht. 1:47,26 Minuten schwamm er, es war sein siebtes Rennen bei der EM. "Ich hab mich beim Einschwimmen eigentlich ganz gut gefühlt, aber scheinbar war der Tank echt leer. Es war ein hartes Programm", sagte Heidtmann, gestand aber ein: "So ganz zufrieden kann ich damit nicht sein."

Der Brite Duncan Scott gewann in 1:45,34 Minuten Gold vor Danas Rapsys aus Litauen in 1:46,07 Minuten und Michail Dowgaljuk aus Russland in 1:46,15 Minuten.

Ergebnisse Schwimmen, 200 m Freistil, Männer, Finale Gold GBR Duncan Scott Silber LTU Danas Rapsys Bronze RUS Michail Dowgaljuk 4. GBR James Guy 5. ITA Filippo Megli 8. GER Jacob Heidtmann Alle Platzierungen

Wierling enttäuscht mit Platz sieben

Im Finale über 50 m Schmetterling der Männer erlebte Damian Wierling eine Enttäuschung. Er kam nicht gut vom Startblock und belegte in 23,46 Sekunden nur Platz sieben. Gold holte der Favorit Andrei Goworow aus der Ukraine, Silber ging an den Briten Benjamin Proud und Bronze überraschend an den Russen Oleg Kostin.

00:36 min | 07.08.2018 | Das Erste Goworow holt Gold im Schmetterling-Sprint Der Ukrainer Andrei Goworow ist bei der Schwimm-EM seiner Favoritenrolle im Finale über 50 m Schmetterling gerecht geworden. Damian Wierling kam schlecht vom Startblock weg und am Ende auf Rang sieben.

"Ich wollte meine Bestzeit angreifen. Das hat nicht geklappt, ich bin schon enttäuscht", sagte Wierling. "Wahrscheinlich wollte ich es zu sehr, bin das Rennen zu hart angegangen. Meine Verletzung im Vorfeld hat sicher auch ein bisschen was gekostet."

Ergebnisse Schwimmen, 50 m Schmetterling, Männer, Finale Gold UKR Andrej Goworow Silber GBR Benjamin Proud Bronze RUS Oleg Kostin 4. GRE Kristian Gkolomejew 5. POL Konrad Czerniak 7. GER Damian Wierling Alle Platzierungen

Hosszu geht überraschend leer aus

Eine Überraschung gab es auch über 100 m Rücken der Frauen: Superstar Katinka Hosszu aus Ungarn ging in 59,64 Sekunden überraschend leer aus. Anastasia Fesikowa aus Russland gewann in 59,19 Sekunden Gold, Silber holte die Britin Georgia Davies in 59,36 Sekunden und Bronze ging an Carlotta Zofkova aus Italien in 59,61 Sekunden.

Ergebnisse Schwimmen, 100 m Rücken, Frauen, Finale Gold RUS Anastasija Fesikowa Silber GBR Georgia Davies Bronze ITA Carlotta Zofkova 4. HUN Katinka Hosszu 5. ITA Margherita Panziera Alle Platzierungen

Steiger mit viel Spaß auf Platz sieben

Allein im Finale über 200 m Brust zu stehen, war für Jessica Steiger schon ein Erfolg. In 2:27,66 Minuten wurde sie Siebte. "Ich hatte total viel Spaß", sagte Steiger.

Julija Jefimowa aus Russland, wegen ihrer Dopingvergangenheit ausgepfiffen, deklassierte wie erwartet die Konkurrenz und gewann in 2:21,31 Minuten Gold. Jessica Vall Montero aus Spanien holte in 2:23,02 Silber, Bronze ging an Molly Renshaw aus Großbritannien in 2:23,43 Minuten.